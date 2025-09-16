A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LE USCITE DA MILANO DI REGGIO EMILIA E DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 settembre, saranno chiuse, in modalità alternata, le stazioni di Reggio Emilia e di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per la chiusura di Reggio Emilia: Terre di Canossa Campegine o Modena nord;
per la chiusura di Terre di Canossa Campegine: Parma o Reggio Emilia.