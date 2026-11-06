A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA DELLE STAZIONI DI SASSO MARCONI E DI SASSO MARCONI NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA DELLE STAZIONI DI SASSO MARCONI E DI SASSO MARCONI NORD
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare a Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, o a Rioveggio, sulla A1;
-sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.