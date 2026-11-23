A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE IMMISSIONE A58 TEEM, BINASCO E SVINCOLO DI MELEGNANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE IMMISSIONE A58 TEEM, BINASCO E SVINCOLO DI MELEGNANO
Roma, 23 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate (TEEM).
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Lodi, percorrere la SP235 in direzione Lodi, la SS9 via Emilia, in direzione Milano, fino a raggiungere la stazione di Vizzolo Predabissi.
In ulteriore alternativa, proseguire in direzione Milano, uscire allo svincolo di Melegnano, percorrere la SP40, in direzione Melegnano, la SS9 via Emilia, in direzione Lodi, fino a raggiungere la stazione di Vizzolo Predabissi;
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, per la chiusura dell’entrata, è possibile entrare alla stazione di Lodi;
in alternativa per la chiusura dell’uscita, è possibile anticipare l’uscita allo svincolo di San Giuliano, oppure proseguire verso Bologna e uscire alla stazione di Lodi;
-sarà chiuso lo svincolo di Binasco, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, per la chiusura dell’entrata, è possibile entrare a Lodi;
in alternativa, per la chiusura dell’uscita, è possibile uscire a Melegnano o a San Giuliano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.