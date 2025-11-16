A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA STAZIONE DI FABRO E L’AREA DI SERVIZIO FABRO EST
Roma, 16 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 2:00 di giovedì 20 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Fabro, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Orvieto;
-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze.