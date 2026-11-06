A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER DUE ORE NOTTURNE LE ENTRATE DI FIDENZA E DI PARMA. DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE ALLE STAZIONI DI FIDENZA E DI PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER DUE ORE NOTTURNE LE ENTRATE DI FIDENZA E DI PARMA. DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE ALLE STAZIONI DI FIDENZA E DI PARMA
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa cavi, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
DALLE 20:00 ALLE 22:00 DI LUNEDI’ 9 NOVEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Milano: Fiorenzuola;
in entrata verso Bologna: Parma.
In ulteriore alternativa, entrare in A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi in A1, in direzione Bologna.
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 10 NOVEMBRE
-chi percorre la A1 da Milano verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Fidenza.
Dopo l’uscita obbligatoria a Fidenza, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione Bologna;
-chi percorre la A1 da Bologna verso Milano, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Fidenza.
Dopo l’uscita obbligatoria a Fidenza, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione Milano.
DALLE 20:00 ALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Fidenza.
In ulteriore alternativa, entrare in A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi in A1, in direzione Milano;
in entrata verso Bologna: Terre di Canossa Campegine.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 NOVEMBRE
-chi percorre la A1 da Milano verso Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Parma.
Dopo l’uscita obbligatoria a Parma, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione Bologna;
-chi percorre la A1 da Bologna verso Milano, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Parma.
Dopo l’uscita obbligatoria a Parma, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.