A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER DUE ORE L’USCITA DI PARMA E L’AREA DI SERVIZIO ARDA EST

Roma, 26 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di venerdì 29 alle 00 di sabato 30 maggio, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 00:00-2:00, sarà chiusa l’area di servizio “Arda Est”, situata nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano, verso Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Terre di Canosa, sulla stessa A1, o Parma Ovest, sulla A15 Parma La Spezia.