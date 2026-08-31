A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER CINQUE ORE NOTTURNE LE STAZIONI DI MODENA NORD E DI MODENA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER CINQUE ORE NOTTURNE LE STAZIONI DI MODENA NORD E DI MODENA SUD
Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 3 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Modena sud o di Reggio Emilia, sulla stessa A1, o alla stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena;
-sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord o di Valsamoggia, sulla stessa A1.