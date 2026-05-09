A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER ALCUNE ORE NOTTURNE LE STAZIONI DI FERENTINO E FROSINONE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER ALCUNE ORE NOTTURNE LE STAZIONI DI FERENTINO E FROSINONE
Roma, 9 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di irruvidimento della pavimentazione, nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 12 alle 2:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiusa la stazione di Ferentino, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Frosinone;
in uscita per chi proviene da Roma: Anagni;
-dalle 2:00 alle 6:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Ceprano;
in uscita per chi proviene da Roma: Ferentino.