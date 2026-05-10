A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER ALCUNE ORE NOTTURNE LE STAZIONI DI COLLEFERRO E ANAGNI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER ALCUNE ORE NOTTURNE LE STAZIONI DI COLLEFERRO E ANAGNI
Roma, 10 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di irruvidimento della pavimentazione, nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 2:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valmontone;
-dalle 2:00 alle 6:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Ferentino;
in uscita per chi proviene da Roma: Colleferro.