A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSAURE NOTTURNE ENTRATA DELLA STAZIONE DI COLLEFERRO

Roma, 20 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del viadotto sul fiume “Sacco” e “SS Casilina”, nelle tre notti di martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Colleferro in entrata, verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valmontone.