A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE PER QUATTRO ORE L’IMMISSIONE SULLA SS162 DIR
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE PER QUATTRO ORE L’IMMISSIONE SULLA SS162 DIR
Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 4:00 di sabato 28 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla SS162 Dir, verso il Centro Direzionale.
In alternativa, seguire le indicazioni per la Diramazione Capodichino, immettersi sulla Tangenziale di Napoli e uscire a Corso Malta, per proseguire in direzione della SS162 Dir.