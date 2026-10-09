A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE PER DUE ORE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE PER DUE ORE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PARMA
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 alle 23:00 di questa sera, venerdì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire anticipatamente alla stazione di Terre di Canossa Campegine.
In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano, immettersi in A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e uscire alla stazione di Parma ovest, oppure proseguire in A1 verso Milano e uscire a Fidenza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.