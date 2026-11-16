A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE PER DUE ORE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PONTECORVO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE PER DUE ORE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PONTECORVO
Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 alle 23:00 di questa sera, lunedì 16 novembre, sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ceprano e percorrere la SS6 Casilina verso Frosinone/Roma.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.