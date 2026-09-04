A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DI CALENZANO SESTO FIORENTINO PROVENENEDO DA BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DI CALENZANO SESTO FIORENTINO PROVENENEDO DA BOLOGNA
Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di stasera, venerdì 4, alle 6:00 di sabato 5 settembre, sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, in uscita provenendo da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Barberino di Mugello.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.