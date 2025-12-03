A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 3 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 3, alle 5:00 di giovedì 4 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a San Donato/Poasco/via Emilia del Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), o a Melegnano, sulla stessa A1.