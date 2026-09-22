A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, martedì 22, alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.