A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALMONTONE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALMONTONE
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di questa sera, venerdì 9, alle 6:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.