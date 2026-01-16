A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 16, alle 6:00 di sabato 17 gennaio, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia o di Parma.