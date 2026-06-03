A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Roma. 3 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 3, alle 6:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Caserta nord e percorrere la SS700 in direzione Santa Maria Capua Vetere.