A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI RIOVEGGIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI RIOVEGGIO
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 3, alle 6:00 di sabato 4 luglio, sarà chiusa la stazione di Rioveggio, in uscita per chi proviene da Firenze e da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Firenze: Pian del Voglio;
per chi proviene da Bologna: Sasso Marconi.