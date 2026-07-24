A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PARMA
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di questa sera, venerdì 24, alle 5:00 di sabato 25 luglio, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Terre di Canossa Campegine.
In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano e uscire alla stazione di Fidenza; oppure, proseguire in A1 verso Milano e immettersi sulla A15 Parma-La Spezia, per uscire poi a Parma ovest.