A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ORTE

Roma, 7 luglio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 7, alle 6:00 di martedì 8 luglio, sarà chiusa la stazione di Orte, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Attigliano, al km 479+500.