A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ORTE

Roma, 24 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 23:00 di questa sera, martedì 24, alle 6:00 di mercoledì 25 giugno, sarà chiusa la stazione di Orte, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Attigliano.

Si ricorda la chiusura, sulla stessa A1 e nella stessa notte, ma con orario 22:00-5:00, del tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma, per lavori di manutenzione viadotto “su fosso Scarcia”.