A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MODENA NORD
Roma, 13 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, martedì 13, alle 5:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia o di Modena sud, sulla stessa A1, o alla stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.