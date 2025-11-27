A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI
Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 27, alle 6:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in uscita per chi proviene da Roma.
n alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta.