A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI COLLEFERRO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI COLLEFERRO
Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “su fosso Sacco e Strada Statale Casilina”, dalle 23:00 di questa sera, venerdì 17, alle 6:00 di sabato 18 aprile, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valmontone.