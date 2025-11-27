A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA SUPERSTRADA POMIGLIANO-VILLA LITERNO. RAMO ALLACCIAMENTO SUPERSTRADA POMIGLIANO-VILLA LITERNO/A1: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1
Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento Superstrada Pomigliano-Villa Literno/A1, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 27, alle 6:00 di venerdì 28 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla Superstrada Pomigliano-Villa Literno.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Acerra Afragola.
Sul Ramo di allacciamento Superstrada Pomigliano-Villa Literno/A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa l’immissione sulla A1, verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare a Caserta Centro.