A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA (R49)

Roma, 13 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di questa sera, martedì 13, alle 5:00 di mercoledì 14 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza (R49), verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Brescia e Torino:

per i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate, uscire alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+800, percorrere la SS9 via Emilia e la SP10 e immettersi sulla A21 attraverso la stazione di Piacenza ovest;

per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, chi è diretto verso Brescia potrà uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e rientrare dalla stessa stazione seguendo le indicazioni per A21/Brescia, lungo la D21 Diramazione di Fiorenzuola; chi, invece, è diretto verso Torino, potrà uscire a Fiorenzuola e rientrare dalla stessa stazione seguendo le indicazioni per Milano, per poi immettersi sulla Complanare di Piacenza sud;

da Milano verso Piacenza sud:

per i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate, uscire alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+800;

per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, uscire dalla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 e percorrere la SS9 in direzione di Piacenza; in ulteriore alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fiorenzuola, rientrare dalla stessa stazione verso Milano e seguire le indicazioni per Piacenza sud sulla Complanare di Piacenza.