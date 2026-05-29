A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO R5 RACCORDO PIAZZALE CORVETTO/A1: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO A51/A1 (R6)
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
R5 RACCORDO PIAZZALE CORVETTO/A1: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO A51/A1 (R6)
Roma, 29 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5), per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 29, alle 6:00 di sabato 30 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate (TEEM).
In alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Binasco e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi immettersi sulla A58 TEEM.
Sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5):
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, il Ramo di immissione sul Raccordo A51 Tangenziale est/A1(R6), in direzione A1/Bologna.
In alternativa, proseguire sul Raccordo Piazzale Corvetto-A1 (R5) verso Bologna e immettersi quindi sulla A1, in direzione del capoluogo emiliano.