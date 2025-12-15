A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A22 BRENNERO-MODENA VERSO IL BRENNERO
Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 15, alle 5:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiusa, per chi proviene da Milano, l’immissione sulla A22 Brennero-Modena, verso il Brennero.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita a Modena nord, al km 157+600 della A1 e rientrare alla stessa stazione in direzione Milano, per poi immettersi sulla A22 verso il Brennero.