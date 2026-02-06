A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A15 PARMA-LA SPEZIA

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, venerdì 6, alle 5:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Parma, al km 110+400 della A1, percorrere la viabilità ordinaria: SS343, SS9var e SS9 ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest; in ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano, uscire a Fidenza, al km 90+400 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, pe poi immettersi in A15 e riprendere il proprio itinerario in direzione La Spezia.