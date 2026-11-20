A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 20, alle 6:00 di sabato 21 novembre, saranno chiusi, per chi proviene da Bologna e da Roma, il Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire in A1 alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 alla stazione di Prato est.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.