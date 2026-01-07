A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO.
Roma, 7 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 5:00 di giovedì 8 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio (R14), verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, chi è diretto verso Ancona e Padova, potrà utilizzare il ramo di immissione sulla A14 verso Bologna Borgo Panigale/Ancona.
Si precisa che l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, non sarà raggiungibile per chi proviene da Milano.
In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.