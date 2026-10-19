A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VALDARNO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VALDARNO
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di questa sera, lunedì 19, alle 5:00 di martedì 20 ottobre, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Arezzo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.