A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 8 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 8 alle 5:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Reggio Emilia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.