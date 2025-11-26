A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SAN VITTORE
Roma, 26 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 26, alle 6:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiusa la stazione di San Vittore, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cassino.
