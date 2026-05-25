A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORTE VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORTE VERSO FIRENZE
Roma, 25 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 25, alle 6:00 di martedì 26 maggio, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Firenze.
In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 10 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Attigliano, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, dovranno entrare ad Orvieto.
Si ricorda la contestuale chiusura del tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme, verso Firenze, per lavori di pavimentazione.
Per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire ad Orte, immettersi sulla E45 verso Perugia, percorrere il Raccordo Bettole-Siena e rientrare in A1 a Valdichiana, in direzione Firenze.