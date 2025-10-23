A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MODENA SUD

Roma, 23 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del “ponte fiume Panaro”, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 23, alle 5:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Valsamoggia;

verso Milano: Modena nord.