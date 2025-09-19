A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CALENZANO SESTO FIORENTINO
Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, in entrata verso Bologna.
In alternativa, si consiglia di entrare a Barberino di Mugello.