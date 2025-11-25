A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI FROSINONE

Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo, dalle 22:00 di questa sera, martedì 25, alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Ferentino;

in uscita per chi proviene da Napoli: Ceprano.