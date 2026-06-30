A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI FIDENZA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI FIDENZA
Roma, 30 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di stasera martedì 30 giugno, alle 5:00 di mercoledì 1 luglio 2026, sarà chiusa la stazione di Fidenza in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola o proseguire sulla stessa A1 e utilizzare la stazione di Parma.
In ulteriore alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.