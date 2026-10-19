A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI COLLEFERRO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI COLLEFERRO
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di irruvidimento della pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 19, alle 6:00 di martedì 20 ottobre, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valmontone.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.