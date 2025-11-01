A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PERUNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
Roma, 1 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena sud, sulla stessa A1, o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o ancora alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.