A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNAN OTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VALDARNO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNAN OTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VALDARNO
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Arezzo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.