A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI VALSAMOGGIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI VALSAMOGGIA
Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 settembre, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in uscita provenendo da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casalecchio di Reno, sul Raccordo di Casalecchio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.