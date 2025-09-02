A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI SASSO MARCONI NORD
Roma, 2 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 settembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi Nord, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consigliano le stazioni di Sasso Marconi, sulla stessa A1, o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.