A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI SASSO MARCONI NORD PROVENENDO DA BOLOGNA
Roma, 27 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi Nord, in uscita provenendo da Bologna.
In alternativa si consiglia Sasso Marconi, sulla stessa A1, o Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.