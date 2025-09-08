A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI PARMA PROVENENEDO DA MILANO
Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia la stazione di Fidenza, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.