A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI MELEGNANO
Roma, 5 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Melegnano, per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese, al km 2+700, o alla stazione di Lodi, al km 22+300.