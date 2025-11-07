A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FABRO DA FIRENZE
Roma, 7 novembre 2025 – sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Fabro in uscita per chi proviene da Firenze. Sarà contestualmente chiusa l’Area di Servizio “Fabro Ovest”.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Chiusi.